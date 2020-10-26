Главный врач одного из ковидных госпиталей Ростовской области Юрий Дронов умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
Об этом сообщил начальник управления по информационной политике регионального заксобрания Геннадий Гордеев.
"Он действительно болел коронавирусом с тяжелым поражением легких — это факт. Очень быстро у него, к сожалению, развивалась болезнь", — отметил чиновник.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.