В Ростовской области умер главврач ковидного госпиталя

Главный врач одного из ковидных госпиталей Ростовской области Юрий Дронов умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщил начальник управления по информационной политике регионального заксобрания Геннадий Гордеев.