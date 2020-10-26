Картофель оказался полезным для людей с диабетом

Людям с диабетом часто рекомендуют отказаться от употребления картофеля, а также продукты с высоким гликемическим индексом. Но в результате нового исследования выяснилось, что гликемический индекс не является однозначным предиктором гликемического ответа человека на пищу в вечернее время.

В эксперименте приняли участие 24 человека, сообщает ToDay News Ufa.

Оказалось, что у участников был лучший "ночной" гликемический ответ, если они ели смешанные продукты с белым картофелем без кожуры в сравнении со смешанными продуктами с изоэнергетическими и макроэлементами.

Участники исследования ели на завтрак и обед одни и те же блюда. А вот ужин им давали белый картофель без кожуры в трёх разных видах (отварном, жареном, охлажденном и подогретом) или рис басмати. Опыт повторили через 9 дней. В процессе проведения исследования участники сдавали анализ крови. С помощью монитора глюкозы добровольцы отслеживали уровень сахара во время сна.

Оказалось, что между приёмами пищи в ответе на глюкозу после ужина с картофелем или рисом басмати не было никаких различий. Более того, ночной гликемический ответ после ужина с едой с высоким гликемическим индексом был более благоприятным.