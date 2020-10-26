Учёные из США провели исследование, чтобы выяснить, каким образом человеческий мозг оценивает жизненный опыт. В результате они пришли к выводу, что человеческий мозг оценивает положительный опыт иррационально.

Вывод исследователей в интервью "Правде.Ру" прокомментировал врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

" Да, это очень правильная мысль, именно так и происходит. Мозг действительно вычищает весь негатив, потому что в противном случае люди бы уже давно повесились, так как жизнь активно изобилует стрессами, начиная с самого рождения. Сам по себе процесс рождения — это уже стресс, причём это стресс со знаком "минус". Есть два варианта стресса: эустресс и дистресс (стресс со знаком "минус").

Есть процессы развития, воспитания, обучения ребёнка чему бы то ни было. В эти моменты на него оказывают давление. За первые четыре года ребёнок получает информации и навыков больше, чем за всю оставшуюся жизнь. Но, как говорил Фрейд, на пятом году жизни начинает многое забывать.

Мозг действительно всё подчищает. Но в данном случае речь идёт о сознательной памяти. То, что касается подсознательного, то там, наоборот, это всё накапливается. Как говорил Фрейд, "всё, что мы накапливаем за первые четыре года, в перспективе формирует невротические формы поведения".

Взрослея, мы отыгрываем весь тот негатив, который накопили на первые 3-4 года жизни. Вот в чём дело.

Мы, как психотерапевты, которые работают со взрослыми, всё это регулярно наблюдаем. Невротические реакции, проблемы с депрессивной формой реагирования, фобиями, тревожными составляющими — всё, что было накоплено в раннем детстве, это всё, что человек потом отыгрывает до конца своих дней. Если же этим не заниматься вовремя, то развиваются психосоматические расстройства", — пояснил собеседник "Правды.Ру".