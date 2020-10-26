Вакцинолог рассказал, как правильно проверяться на COVID

Проверить, есть ли у человека коронавирус, каждый может самостоятельно, сдав анализы в "правильное" время.

О том, как это сделать, рассказал в эфире радио Sputnik инфекционист Евгений Тимаков, главврач медцентра "Лидер-Медицина".

По словам доктора Тимакова, коронавирус вообще выявляется 3 способами:

мазок ПЦР,

тесты, определяющие два разных вида антител.

"Способы хорошие. Рабочие. Но надо понимать, для чего они делаются и использовать в правильное время. Все зависит от дня болезни. Если человек только что контактировал с больным и сам начинает заболевать, надо делать тест ПЦР. Это мазок, который покажет: есть ли вирусная инфекция, очаги начала размножения, антигенный состав этого коронавируса.

Тест ПЦР надо сдать в течение первых 2 недель после начала болезни. Его делают двумя способами: через нос либо через рот. Самый точный результат покажет тест, если мазок берут оба мазка и смешивают их в одной пробирке.

Если болеете более 14 дней — то только тест на антитела".

По словам Тимакова, при подозрении на COVID сдавать тесты на антитела бессмысленно — они начинают формироваться на 7-10-й день болезни.

"После болезни надо сдать ещё и ПЦР, который покажет — выделяет ли человек вирус во внешнюю среду или нет. Грубо говоря, заразный он или нет".