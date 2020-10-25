Доктор Александр Мясников ответил Владимиру Жириновскому, который призвал лишить его диплома.
Ранее политику не понравилось то, что врач выступил против него и заявил, что никакой необходимости в закрытии границ нет.
"Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно и Вы", — пояснил Мясников, отметив, что искренне уважает лидера ЛДПР.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.