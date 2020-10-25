Мясников: я искренне уважаю Жириновского

Доктор Александр Мясников ответил Владимиру Жириновскому, который призвал лишить его диплома.

Ранее политику не понравилось то, что врач выступил против него и заявил, что никакой необходимости в закрытии границ нет.