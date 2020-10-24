Вирусолог предрёк россиянам тяжёлую зиму из-за коронавируса

Резкий всплеск заболеваемости коронавирусом осенью — это репетиция перед зимним обострением.

Такого мнения придерживается вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов. Об этом он сообщил порталу "Ура. ру".

"Было послабление в летний период, но впереди тяжёлый год, зимой активность будет ярче. Вирусная активность ожидается до апреля 2021 года", — отметил учёный.

По словам Чепурнова, летом люди расслабились и перестали соблюдать меры предосторожности, однако теперь необходимо возвращаться к строгому соблюдению масочного режима и социальной дистанции.