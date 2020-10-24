Оперативный штаб не рекомендует закрывать российские границы

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России не будет рекомендовать властям закрыть государственные границы с другими странами.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сотрудников штаба.