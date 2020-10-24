Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России не будет рекомендовать властям закрыть государственные границы с другими странами.
Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сотрудников штаба.
"Подтверждаю, что оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами", — отметил источник.
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