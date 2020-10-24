Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в очередной раз призвал жителей России соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса.
"Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Всё зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни", — призвал бывший главный санитарный врач.
Напомним, за прошлые сутки в России было выявлено 17,3 случаев заболеваемости коронавирусом.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".