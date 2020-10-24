Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в очередной раз призвал жителей России соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса.

"Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Всё зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни", — призвал бывший главный санитарный врач.