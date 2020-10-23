Как быстро восстановить обоняние после COVID-19?

Врач-невролог Гульнара Ахмадеева в интервью "Газете. Ру" рассказала о том, как быстро восстановить обоняние.

"Этот вопрос особенно актуален в связи с пандемией коронавируса, — рассказала она. — Очень часто люди, которые перенесли заболевание COVID-19, жалуются на полную и частичную неспособность чувствовать запахи. Для того чтобы восстановить обонятельную функцию, под рукой надо иметь пару источников не просто приятных, но и хорошо знакомых запахов.

Специалист считает, что лучше всего для этого подойдут ароматические масла — их нужно нюхать в течение 20-30 секунд. При этом врач обращает внимание на то, что вдыхать ароматы нужно вдумчиво и полностью сконцентрироваться на своих ощущениях.

Аналогичный способ подходит и для восстановления вкусовой чувствительности.