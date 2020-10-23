Вирусолог призвал снова закрыть все школы на карантин

Закрытие на карантин детских садов и школ позволит снизить заболеваемость COVID-19, несмотря на то, что дети не являются активными переносчиками заболевания, заявил в интервью URA. RU вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

"В целом (закрытие школ и детсадов весной) помогло, но это могло быть сезонное явление. Школьники — большая категория населения, поэтому чем больше людей не общаются, тем полезнее это для снижения заболеваемости" — пояснил он.

Также он отметил, что заразиться коронавирусом может любой человек, начиная от детей и заканчивая людьми пожилого возраста.

Даже у несовершеннолетних бывают тяжёлые формы коронавирусной инфекции, поэтому переход на дистанционное обучение поможет справиться с пандемией COVID-19.