Врачи назвали опасные для сердца продукты

Для здоровья сердца правильное питание имеет такое же большое значение, как и отказ и вредных продуктов. Риск развития болезней сердца повышают следующие ингредиенты: сахар, быстрые углеводы и трансжиры, сообщает "Медик Форум".

Какие продукты опасны для здоровья сердца?

Колбасные изделия

В результате исследования, опубликованного в 2020 году в JAMA Internal Medicine, была выявлена связь между между красным и обработанным мясом и более высоким риском сердечных заболеваний и смерти.

Насыщенные жиры, которые входят в состав обработанного мяса, повышают уровень "плохого" холестерина.

Соки и газировки

Сладкие продукты также негативно влияют на сердце. В одном из исследований, опубликованных в JAMA Internal Medicine, говорится о том, что у людей, у которых 25% ежедневных калорий приходилось на сахар, в два раза чаще умирали от болезней сердца, чем у те, у кого данный показатель был менее 10%.

Консервы

В консервированных овощах, супах содержится много натрия и жира. Специалисты американской кардиологической ассоциации советуют ограничить ежедневное потребление натрия до 2300 мг в день, а в идеале до 1500 мг (особенно для людей с гипертонией).