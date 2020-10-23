В США создали маску, способную убивать вирусы

Учёные из США создали уникальную маску, которая способна убивать вирусы.

Её особенность в том, что она имеет нагревающуюся медную сетку. Обычные маски и респираторы могут только защитить человека от инфицирования.

Новое средство, благодаря особой медной сетке, может эффективно справляться с вирусами.

Эксперты ещё в начале пандемии приступили к сбору данных о медицинских масках. Однако им не удалось найти вариант, который может уничтожить вирус.

Опытным путём выяснилось, что наиболее подходящим для борьбы с инфекцией является нагревательный элемент.

Учёные создали математическую модель, которая показала необходимый диапазон температур, необходимый для данного процесса. Оказалось, что показатель температуры в 90 градусов по Цельсию способен снизить концентрацию вирусов.

Через медную сетку толщиной 0,1 миллиметра пропускается электрический ток или же термоэлектрический нагреватель, что позволяет достичь высокой температуры.

Первые прототипы получили 9-вольтовые батареи. За счёт них маска нагревается за нескольких часов, к тому же охлаждается воздух, который поступает снаружи ко рту и носу.