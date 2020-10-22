Денис Проценко перечислил симптомы для госпитализации при COVID-19

Некоторые симптомы коронавируса нельзя игнорировать, так как они могут привести к развитию серьёзных осложнений, заявил в эфире передачи "Дайте сказать" главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Какие признаки коронавируса считаются тревожными? По словам специалиста, если у человека повышается температура, и при этом она не сбивается жаропонижающими средствами в течение 48 часов, нужно вызвать скорую помощь.

Частота дыхания при этом увеличивается до 25 раз в минуту. Показатель насыщения крови кислородом составляет менее 92%. Все эти симптомы являются основанием для госпитализации.

Денис Проценко также не советует делать выводы на основе результатов компьютерной томографии. Грипп также может дать определённые осложнения на лёгкие. Обследования нужно проходить только по назначению врача.