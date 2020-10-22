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Загрязнение воздуха стало главной причиной смерти 500 тыс. детей за год

Специалисты Международного института воздействия на здоровье совместно с коллегами из Института показателей и оценки здоровья заявили, что главной причиной смерти около 500 тыс. младенцев в 2019 году стало загрязнение воздуха.

Загрязнение воздуха стало главной причиной смерти 500 тыс. детей за год

Учёные утверждают, что в прошлом году загрязнение воздуха было на четвёртом месте среди факторов, которые повышают риск летального исхода.

По оценкам специалистов, оно стало причиной преждевременной смерти 6,75 млн человек и потере 213 миллионов лет здоровой жизни.

"При этом на взвешенные в воздухе частицы PM2.5 (диаметром 2,5 микрометра) приходится 4,14 миллиона смертей, на загрязнители квартирного воздуха — 2,31 миллиона смертей, на озон — 365 тысяч. На эти формы загрязнения пришлась каждая девятая смерть в мире", — пояснили учёные.

Атмосферные PM2.5 и загрязнение воздуха в домах стали причиной гибели 500 тысяч детей в возрасте до одного месяца.

Это объясняется тем, что дети, появившиеся на свет с низкой массой тела, более уязвимы перед инфекционными заболеваниями и пневмонией.

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