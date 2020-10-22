Медики обнаружили у аллергии и коронавируса одинаковые симптомы

К симптомам коронавируса относятся кашель и проблемы с дыханием. Но существует порядка 25 заболеваний, которые проявляются в виде этих же симптомов. В частности, речь идёт об аллергии.

Аллерголог-иммунолог Алла Рыжих в интервью радио Sputnik рассказала, что если у пациента такое такое состояние бывает каждый год, то скорее всего, речь идёт об обострениях аллергии. Например, осенью аллергические обострения возможны из-за воздействия на дыхательную систему холодного воздуха, который сам по себе не является аллергеном. Кроме того, он может спровоцировать воспаление.

"Просто холодный воздух не может быть аллергеном, но он может вызвать воспалительную реакцию. Или усилить уже существующую, обусловленную аллергическим заболеванием", — пояснила специалист.

Кроме того, осенью на аллергиков влияют такие факторы, как пылевые клещи и плесневые грибы.