Недостаток сна провоцирует навязчивые негативные мысли

Учёные из Йоркского университета провели исследование, в ходе которого проверялась способность людей справляться с навязчивыми мыслями.

При этом одни участники исследования недосыпали, а у других, наоборот, был полноценный сон.

В результате выяснилось, что у людей, которые плохо спали, нежелательных мыслей было на 50% больше, чем у тех, кто спал хорошо.

"События повседневной жизни могут напоминать о неприятных переживаниях. У большинства людей негативные мысли проходят быстро, но для людей с психическими расстройствами они становятся навязчивыми. Наше исследование показывает, что потеря сна оказывает значительное влияние на способность бороться с негативными мыслями", — прокомментировал результаты ведущий автор исследования доктор Маркус Харрингтон.

По мнению учёных, полученные результаты могут иметь значение для людей, страдающих психическими заболеваниями.

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