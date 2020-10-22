Учёные из Йоркского университета провели исследование, в ходе которого проверялась способность людей справляться с навязчивыми мыслями.
При этом одни участники исследования недосыпали, а у других, наоборот, был полноценный сон.
В результате выяснилось, что у людей, которые плохо спали, нежелательных мыслей было на 50% больше, чем у тех, кто спал хорошо.
"События повседневной жизни могут напоминать о неприятных переживаниях. У большинства людей негативные мысли проходят быстро, но для людей с психическими расстройствами они становятся навязчивыми. Наше исследование показывает, что потеря сна оказывает значительное влияние на способность бороться с негативными мыслями", — прокомментировал результаты ведущий автор исследования доктор Маркус Харрингтон.
По мнению учёных, полученные результаты могут иметь значение для людей, страдающих психическими заболеваниями.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.