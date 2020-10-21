Минздрав РФ призывает родителей сделать детям прививку от гриппа

Минздрав рекомендует родителям сделать в этом году прививку от гриппа. По мнению специалистов, это позволит защитить детей от возможных осложнений, которые возникают из-за заражения.

"Мы призываем всех — и детей, и взрослых, родителей детей — привить детей в этом году от гриппа, что предупредит развитие тяжёлых осложнений, которые несёт за собой эта инфекция", — заявил детский онколог Александр Румянцев в ходе конференции МИА "Россия Сегодня".

Эксперт выступил в рамках мероприятия, которое получило тему "Иммунитет детей в период пандемии COVID-19".

Ранее "Правда. Ру" писала, что массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнётся в декабре. Вирусолог Виктор Зуев заявил, что российской вакцине от COVID-19 можно доверять.