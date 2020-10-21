Учёные Кембриджского университета (Великобритания) провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что плавание в холодной воде помогает отсрочить развитие деменции и других нейродегенеративных заболеваний, сообщает ToDay News Ufa. Специалисты опубликовали научную работу в издании Independent.
Эксперты наблюдали за состоянием здоровья людей, которые в течение двух лет занимались плаванием в холодной воде. Оказалось, что у участников эксперимента повышеное количество белка холодового шока (RBM3). В ходе более ранних исследований на грызунах выяснилось, что данный белок способен защитить животных от деменции.
Учёные сравнили анализы данных пловцов с данными людей, которые занимались лечебной гимнастикой тай-чи. Повышение белков холодового шока выявили только у первой категории людей.
Учёные утверждают, что результаты данного исследования могут быть использованы в процессе разработки средств профилактики нейродегенеративных заболеваний.
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