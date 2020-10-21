Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, которое показало, что тяжёлая апатия у людей пожилого возраста может быть ранним признаком деменции.

Вывод экспертов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал врач-гериатр и геронтолог Валерий Новосёлов.

"Во-первых, американские учёные говорят об очевидных вещах. Физиология человека — это огромное количество механизмов. Когда приближается старость, возникает много заболеваний. В силу каких-то причин у человека может возникнуть апатия. Это говорит о том, что работает что-то не так. Возможно, что проблема связана с деятельностью мозга.

Если мозг работает неправильно, это может привести к развитию деменции.

Деменция — это выраженные когнитивные нарушения, то есть некое нарушение деятельности головного мозга, поэтому будь то депрессия, или апатия — это всё признаки того, что идут эволюционные процессы, которые на определённом этапе переходят какую-то границу, поэтому возникает патофизиологическая ситуация", — пояснил собеседник "Правды.Ру".