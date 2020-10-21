Человеческий мозг оценивает положительный опыт иррационально

Учёные из США провели исследование, чтобы выяснить, каким образом человеческий мозг оценивает жизненный опыт.

Специалисты определили, что мыслительный орган больше концентрируется на событиях, которые завершились удачно. Стоит отметить, что чем больше времени проходит с момента получения позитивного опыта, тем менее значимым он становится для человека.

Учёные утверждают, что в процессе принятия решений, основанных на анализе предыдущего опыта, в головном мозге активизируются две структуры, причём они "конкурируют" между собой.

В результате человек начинает переосмысливать ситуации, которые для него закончились удачно и игнорирует опыт, полученный в результате негативных инцидентов.

Эксперты утверждают, что для мозга большее значение имеет новый опыт, то есть те события, которые произошли совсем недавно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как мозг приматов обучился чтению.