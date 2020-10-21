В Нидерландах открыли ранее неизвестные слюнные железы человека

В организме человека обнаружили новый орган, сообщается в исследовании стоматолога Маттейса Валстара и онколога Воутера Фогеля. Открытие было сделано в ходе работ по развитию метода медицинской визуализации — PSMA PET / CT сканирование. Выяснилось, что в организме человека есть ранее неизвестные науке слюнные железы.

Так как железы расположены над трубчатым торусом, врачи назвали их "трубчатыми железами".

Учёные предположили, что данные слюнные железы были причиной проблем в результате облучения мест. Специалисты считают, что теперь данные процедуры можно будет проводить более точечно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские учёные разработали аппарат, который способен выявлять онкологические заболевания на расстоянии. Действие аппарата основано на базе нейронных сетей. В процессе работы он может не только распознавать больные онкоклетки и "ремонтировать" их, но и давать рекомендации по лечению.