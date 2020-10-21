Британским биологам из Королевского колледжа Лондона удалось выяснить, почему у человека появляются угри, сообщает РИА Новости.
Специалисты провели исследование, которое показало, что у людей с акне редуцирована экспрессия белкового соединения GATA6. По словам учёных, данное открытие позволит создать новые способы лечения угревой сыпи.
Угревая сыпь является одним из наиболее распространенных в мире кожных заболеваний. По статистике, от акне страдают около 650 млн человек. Угревая сыпь появляется из-за того, что отмершие клетки кожи и сало кожного покрова забивают волосяные фолликулы.
Специалисты пока не до конца изучили молекулярные механизмы, которые лежат в основе данного процесса. Они предполагают, что угри могут передаваться по наследству.
"Мы проанализировали клеточные линии, которые участвуют в гомеостазе верхней части волосяного покрова. Оказалось, что у людей с акне снижена выработка GATA-связывающего белка 6 (GATA6), контролирующего в том числе и такие физиологические процессы, как пролиферация и дифференцировка кератиноцитов", — рассказала руководитель исследования Фиона Уотт.
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