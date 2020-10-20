В США предложили диагностировать COVID-19 с помощью глюкометра

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили, что для диагностики коронавируса можно использовать обычный глюкометр. Для этого у пациентов с помощью ватной палочки берут пробы слюны.

В ходе проведения клинических испытаний глюкометр выявлял инфекцию SARS-CoV-2 в слюне пациента всего за час. Точность результата составила 100%.

Также прибор отличал инфицированные образцы от нецелевых антигенов.

"На молекулярном уровне антиген — например, S-белок на поверхности вируса — выявляется молекулярным биораспознаванием. Тесты на основе биочипов с использованием такого принципа очень перспективны", — пояснила в интервью "Известиям" Татьяна Зимина, ведущий научный сотрудник ИЦ ЦМИД СПбГЭТУ "ЛЭТИ".

Специалисты ЛЭТИ работают над созданием пептидных биочипов для определения COVID-19 в слюне. Но идея использовать для этих целей глюкометр впервые озвучили американские учёные.