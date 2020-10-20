Диетолог Светлана Фус объяснила, почему нужно есть куриное мясо

Диетолог Светлана Фус заявила, что самым полезным назвала наиболее полезным для иммунитета мясом куриное филе.

Дело в том, что куриное филе содержит большое количество белка, который важен для укрепления иммунной системы.

"Дефицит триптофана, лейцина, треонина, изолейцина, валина, метионина, лизина и фенилаланина негативно отражается на иммунитете", -пояснила специалист.

Белок распадается на аминокислоты, которые лежат в основе процесса формирования мышц, костей, кожи и мозга.

"Мясо курицы содержит от 18 до 25 граммов полноценного по аминокислотному составу белка. Максимальное его количество дает нам куриное филе. Употребляя всего 100 граммов, мы получаем практически половину того, что нам необходимо в сутки", — цитирует слова диетолога РИА Новости.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мясо "из пробирки" может быть полезнее обычного.