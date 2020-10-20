Финские специалисты выяснили, как остановить выпадение волос

Финские учёные обнаружили биологический механизм, который позволит решить проблему выпадения волос, сообщает портал Med-heal.ru.

Стволовые клетки волосяных фолликулов, которые отвечают за рост волос, могут продлевать их жизнь, активируя различные метаболические состояния. Учёные провели эксперимент на грызунах, в ходе которого выяснили, что главную роль в данном механизме играет белковая структура Rictor.

"Стволовые клетки волосяных фолликулов отвечают за ключевые процессы для роста волос. Речь идет о четко идентифицированных стволовых клетках, которые стали идеальной моделью для изучения регенеративных механизмов. Если предотвратить нарушение этих механизмов, то можно остановить процесс выпадения волос", — говорит ведущий автор исследования Сара Викстрем.

Дефицит белка Rictor является одной из основных причин облысения.

Обеспечение правильного процесса работы белков, поддерживающих стволовые клетки волосяных фолликулов, позволит им сохранять работоспособность несмотря на возрастные изменения организма.