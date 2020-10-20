От того, каким по счёту ребёнком в семье является человек, зависят многие качества его личности. О том, с какими сложностями могут столкнуться младшие дети, в интервью журналу "Слово и Дело" рассказала психолог Ирина Кузнецова.
Многие специалисты до сих пор ведут споры о "синдроме второго ребёнка". Но большая часть психологов уверена, что причины проблем, вызванных этим феноменом, связаны с тем, что между детьми в семье неравномерное распределяется родительское внимание.
Часто младшему ребёнку уделяют больше внимания, чем старшему.
"Завидовать второму ребёнку не следует, потому что такая любовь очень часто оборачивается гиперопекой, которая делает человека неприспособленным к реальной жизни.
Младшие дети обычно пользуются большей поддержкой со стороны родителей в любых спорах с братьями и сестрами, и это тоже накладывает отпечаток на их личность", — пояснила психолог.
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