Психолог Ирина Кузнецова объяснила, что такое синдром "второго ребёнка"

От того, каким по счёту ребёнком в семье является человек, зависят многие качества его личности. О том, с какими сложностями могут столкнуться младшие дети, в интервью журналу "Слово и Дело" рассказала психолог Ирина Кузнецова.

Многие специалисты до сих пор ведут споры о "синдроме второго ребёнка". Но большая часть психологов уверена, что причины проблем, вызванных этим феноменом, связаны с тем, что между детьми в семье неравномерное распределяется родительское внимание.

Часто младшему ребёнку уделяют больше внимания, чем старшему.