Употребление кофе замедляет прогрессирование рака толстой кишки

Учёные из Dana-Farber Cancer Institute провели исследование, в ходе которого проанализировали медицинские данные 1100 человек с колоректальным раком. В результате выяснилось, что у пациентов, которые каждый день пьют кофе, выше продолжительность жизни, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".

"У пациентов, которые регулярно употребляли кофе, была зафиксирована не только сниженная смертность, но и более высокая результативность проводимой противораковой терапии. Мы пока затрудняемся сказать, чем конкретно обусловлен положительный эффект кофе, но он четко прослеживается в статистике, поэтому отрицать его существование нельзя", — сообщили авторы исследования.

По мнению специалистов, способность кофе замедлять процесс развития рака толстой кишки связана с определёнными химическими соединениями, которые входят в состав этого напитка. Помимо кофеина, кофе содержит большое количество биологически активных веществ, многие из них ещё не изучены.

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