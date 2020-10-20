Врач назвал малоизвестный симптом COVID-19 у детей

У детей, заражённых COVID-19, часто наблюдается сыпь на коже. Она появляется по всему телу, но обычно страдают ноги, особенно ступни, сообщил в интервью NEWS.ru член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Он отметил, что при коронавирусной инфекции сыпь обычно не чешется, но может вызывать жжение. Такая кожная реакция обычно не сопровождается повышением температуры и кашлем. После сыпи у ребёнка может начаться диарея.

"Сыпь при коронавирусе взрослые часто путают с обычной потничкой, особенно в осенний период, когда детей тепло одевают на улицу. А вот диарею порой приписывают ротавирусу. Однако стоит отметить, что это инфекционное заболевание действительно часто встречается у детей в холодный сезон, когда скопление детей в помещениях достаточно большое", — пояснил Кондрахин.

Также он рекомендует при любом подозрительном симптоме у ребёнка обращаться к врачу. Особенно следует насторожиться, если у малыша одновременно появились сыпь и диарея.