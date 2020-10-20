Свыше 16 тысяч случаев заболевания "ковидом" выявили в РФ за сутки

За прошедшие сутки в России выявили 16 319 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в РФ достигло отметки в 1 431 635 человек.