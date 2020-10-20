За прошедшие сутки в России выявили 16 319 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Общее количество инфицированных коронавирусом в РФ достигло отметки в 1 431 635 человек.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 16 319 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4664 (28,6%) без клинических проявлений", — сказано в сообщении штаба.
Возраст находки составляет 140 тыс. лет.