Здоровье мозга пожилых людей зависит от социального взаимодействия

Специалисты Высшей школы общественного здравоохранения Университета Питтсбурга провели исследование, которое показало, что у пожилых людей с высокой социальной активностью серое вещество головного мозга, имеющее отношение к развитию деменции, находится в более стабильном состоянии.

Свою научную работу учёные опубликовали в издании "Journal of Gerontology: Psychological Sciences".

Специалисты считают, что "предписывающая" социализация будет полезна для людей пожилого возраста, так как защитит их от деменции. Кроме того, разработка плана физической активности поможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

"Мы собирали наши данные до того, как были введены ограничения, связанные с пандемией COVID-19, однако именно сейчас они наиболее важны, поскольку социальная изоляция пожилых людей может повышать риск развития деменции. Пожилым людям важно знать, что здоровье их мозга зависит от социального взаимодействия", — заявила руководитель исследования Синтия Феликс.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тяжёлая апатия может быть ранним признаком деменции.