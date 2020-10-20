Жировые отложения защищают от COVID-19 - исследование

Специалисты Института биомедицинских исследований August Pi i Sunyer в Барселоне провели исследование, которое показало, что содержащиеся в жировых отложениях липидные вещества способны защитить от бактерий, паразитов или вирусов, в том числе и от COVID-19.

"Липидные тела, присутствующие во всех клетках человека, отделяются от митохондрий при наличии инфекции, размножаются и заполняют свои мембраны белком под названием кателицидин, который защищает себя от патогенов, нападая на них и пробивая их мембраны", — сообщает издание Science.

Учёные проанализировали, как липидные тела атакуют бактерии Escherichia coli.

В результате исследователи пришли к выводу, что липидные тела выполняют функцию своеобразного молекулярного переключателя врождённого иммунитета и в случае возникновения опасности перепрограммируют клеточный метаболизм, а также ищут антимикробные механизмы.

По мнению специалистов, полученные в ходе исследования данные позволяют в разработать новые методы лечения таких заболеваний, как гепатит С, денге, туберкулёз и малярия.