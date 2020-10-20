Отказ от обеда увеличивает риск заражения коронавирусом

Отказ от обеда на регулярной основе не только подрывает здоровье человека, но и повышает вероятность заражения коронавирусом.

Об этом радио Sputnik рассказал диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

"С точки зрения современной диетологии и практического опыта, обед должен быть всегда. Наша пищеварительная система приучена к получению в обеденное время максимальной калорийности, максимального объема пищи. Наша физическая и умственная активность предполагают, что обед — это основной и максимально калорийный прием пищи", — объяснил специалист.

По словам Бобровского, отказ от обеда провоцирует сильный голод в дальнейшем и ведёт к перееданию в ночное время суток. А это чревато лишними килограммами и другими опасными заболеваниями. Все эти факторы приводят к снижению иммунитета и организм теряет защиту от опасных заболеваний.