Вирусолог оценил опасность ночных клубов в период пандемии

Опыт европейских государства показывает, что именно ночные клубы и другие развлекательные заведения становятся основными очагами распространения коронавируса.

Такое мнение высказал профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

"Люди там беспечные", — отметил специалист.

Несмотря на то, что обычно такие места посещают молодые люди, не находящиеся в группе риска, затем они распространяют инфекцию на всех людей из своего окружения, в котором наверняка есть пожилые и дети.