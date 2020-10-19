"Напряжённая": Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Во многих странах складывается критическая ситуация с распространением коронавируса, однако в России она "напряжённая".

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Эпидемиологическая обстановка по новому коронавирусному заболеванию, безусловно, напряженная в целом по стране, в РФ, в ряде стран Европы, ряде стран мира она осложнена до критической", — пояснила чиновница.

По словам Поповой, российские специалисты принимают все усилия, чтобы стабилизировать эпидемиологическую обстановку.