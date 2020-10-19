Во многих странах складывается критическая ситуация с распространением коронавируса, однако в России она "напряжённая".
Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эпидемиологическая обстановка по новому коронавирусному заболеванию, безусловно, напряженная в целом по стране, в РФ, в ряде стран Европы, ряде стран мира она осложнена до критической", — пояснила чиновница.
По словам Поповой, российские специалисты принимают все усилия, чтобы стабилизировать эпидемиологическую обстановку.
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