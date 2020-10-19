Врач раскрыла опасность профилактического приёма жаропонижающих средств

Врач общей практики Лариса Алексеева в интервью изданию "Ридус" объяснила, почему опасно принимать жаропонижающие препараты для профилактики.

Некоторые люди в условиях пандемии коронавируса принимают жаропонижающие средства "на всякий случай", чтобы беспрепятственно пройти термометрию.

Но такой подход может привести к негативным последствиям для организма.

"Эти препараты гепатоксичны, вызывают нарушение работы печени. Кроме того, действуют на ЖКТ, при частом употреблении могут разъедать стенки желудка и кишечника, вплоть до кровотечения", — предостерегла эксперт.

Также она отметила, что принимать такие лекарства можно только по назначению врача и не более 5 дней.

Терапевт Надежда Чернышова предупредила о том, что неправильное применение жаропонижающих препаратов может стать причиной подавления процесса образования красных кровяных телец в крови, что приведёт к развитию анемии.