В Коми ищут врачей для лечения больных COVID-19

Власти Коми заявили о том, что в больницах региона не хватает врачей для лечения заражённых COVID-19, сообщает издание "Подъём". Особенно ощущается нехватка специалистов в республиканской клинической, республиканской инфекционной и Ухтинской городской больницах.

В общей сложности для решения кадрового вопроса в местные медицинские учреждения требуется более 130 человек, в основном нужны медсёстры.

Кроме того, в республиканские больницы требуется 12 терапевтов, восемь анестезиологов-реаниматологов и семь инфекционистов.

Для привлечения врачей в Сыктывкар власти Коми обещают обеспечить медработников бесплатным питанием и жильём.

На сегодняшний день в Республике Коми коронавирус выявили у 10 873 человек.

Жертвами заболевания стали четыре человека, общее число умерших составляет 166 человек. Вылечились от коронавируса 8463 пациента.