Учёные из Норвегии обнаружили вспышку более заразного штамма коронавируса в городе Тронхейме. Исследователи уверены, что данный штамм способен привести к ещё более быстрому распространению инфекции.
"Мы не знаем, откуда здесь взялся этот вирус. До сих пор подобных вариантов вируса в Норвегии не было. Был поиск по международным базам, и там также не обнаружилась эта разновидность", — утверждают учёные.
Учёные считают, что новый штамм COVID-19 появился из-за мутации.
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