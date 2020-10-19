Норвежские специалисты обнаружили новую мутацию коронавируса

Норвежские исследователи обнаружили ещё одну разновидность вируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавируса, сообщает РИА Новости.

Новую мутацию выявили в Тронхейме.

По словам медиков, данный штамм SARS-CoV-2 ранее не фиксировался нигде в мире.

"Мы не представляем, откуда взялась эта разновидность коронавируса. Поиск по открытым международным базам данных не выявил никаких соответствий", — сообщил главврач норвежской коммуны Туве Росстад.

В ближайшем будущем врачи будут сталкиваться с новой мутацией, считает Росстат.

"На то, что вирус мутировал, нас натолкнули некоторые изменения в характере заражения. Мутировавшая версия SARS-CoV-2 распространяется несколько быстрее", — пояснил эксперт.

В Норвегии коронавирус диагностирован у 16,4 тыс. человек. В рамках прошлой недели власти Тронхейма поместили на карантин около тысячи человек после того, как очаг распространения SARS-CoV-2 был выявлен в одном из местных загородных клубов.