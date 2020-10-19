Людям, которые хотят обеспечить себя дополнительной защитой от коронавируса, необходимо больше по времени и тщательнее чистить зубы зубной пастой.
Об этом рассказал профессор стоматологии Бристольского университета Мартин Адди. По его словам, зубная паста обладает антисептическими свойствами и может быть использована в качестве профилактического средства.
"Антимикробное действие зубной пасты во рту сохраняется в течение трех-пяти часов и таким образом снижает вирусную нагрузку в слюне или заражение вирусами, попадающими в рот", — утверждает стоматолог.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.