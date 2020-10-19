Стоматолог рассказал, как защититься от коронавируса

Людям, которые хотят обеспечить себя дополнительной защитой от коронавируса, необходимо больше по времени и тщательнее чистить зубы зубной пастой.

Об этом рассказал профессор стоматологии Бристольского университета Мартин Адди. По его словам, зубная паста обладает антисептическими свойствами и может быть использована в качестве профилактического средства.