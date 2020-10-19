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Тяжёлая апатия может быть ранним признаком деменции

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, которое показало, что тяжёлая апатия у людей пожилого возраста может быть ранним признаком деменции.

Тяжёлая апатия может быть ранним признаком деменции

К участию в эксперименте специалисты привлекли более 2 тыс. человек в возрасте старше 70 лет. Все они были здоровы.

Участников исследования разделили на три группы: с низкой, средней или тяжёлой апатией.

В результате наблюдений выяснилось, что у людей, у которых апатия была в тяжёлой форме, риск развития деменции был на 80% выше, чем у людей с низкой апатией.

Эксперты предположили, что апатия является отличительным признаком самых ранних стадий нейродегенерации. Это не просто психологическая характеристика, это состояние, причиной возникновения которого является определённый тип нейрогенерации.

Ранее немецкие врачи перечислили продукты для профилактики деменции.

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