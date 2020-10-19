Диетологи назвали фруктозу самым вредным видом сахара

За последние несколько десятков лет в мире резко увеличилось потребление сахара, что вызывает серьёзные опасения медиков и учёных.

Помимо сахара, здоровью человека вредят различные подсластители, которые активно используют в пищевой промышленности.

По мнению диетологов, самый смертоносный из них — это фруктоза.

Её используют в процессе производства сладкой газировки, мороженого, печенья и пирожных. В результате нового исследования учёные из Университета Колорадо (США) выяснили, что фруктоза гораздо опаснее, чем считалось ранее.

Естественные источники фруктозы — мёд и фрукты — не представляют угрозу для здоровья. Но когда предприятия пищевой промышленности начали массовое производство кукурузного сиропа и рафинированного сахара, то уровень потребления фруктозы вырос в 40 раз.