За последние несколько десятков лет в мире резко увеличилось потребление сахара, что вызывает серьёзные опасения медиков и учёных.
Помимо сахара, здоровью человека вредят различные подсластители, которые активно используют в пищевой промышленности.
По мнению диетологов, самый смертоносный из них — это фруктоза.
Её используют в процессе производства сладкой газировки, мороженого, печенья и пирожных. В результате нового исследования учёные из Университета Колорадо (США) выяснили, что фруктоза гораздо опаснее, чем считалось ранее.
Естественные источники фруктозы — мёд и фрукты — не представляют угрозу для здоровья. Но когда предприятия пищевой промышленности начали массовое производство кукурузного сиропа и рафинированного сахара, то уровень потребления фруктозы вырос в 40 раз.
"Фруктоза понижает энергетический потенциал клеток, провоцируя поведенческие реакции, сходные с теми, которые наблюдаются при голодании. То есть, фруктоза делает людей более агрессивными и импульсивными, что вполне логично с точки зрения эволюции, так как все это помогало нашим далеким предкам искать еду. Но в современном мире мы столкнулись с тем, что фруктоза может провоцировать синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также быть причиной целого набора потенциально смертельных заболеваний", — отметил Ричард Джонсон.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.