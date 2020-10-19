Фитнес-психолог Вероника Шульц перечислила причины переедания

Часто люди набирают лишние килограммы из-за обычного переедания, рассказала в интервью изданию "Слово и Дело" фитнес-психолог Вероника Шульц.

В первую очередь, считает специалист, необходимо осознать эти причины, чтобы не допустить негативных последствий.

К числу таких причин относится однообразное питание. Часто люди готовят те или иные блюда в большом количестве, чтобы хватило на несколько дней.

Поэтому на другую пищу организм начинает реагировать более активно, поэтому человек стремится съесть побольше. Для того чтобы этого избежать, необходимо внести разнообразие в свой рацион.

Ещё одной причиной может быть строгая диета. Это приводит к внутреннему конфликту, в результате чего у человека может быть срыв, ведущий к перееданию.

Специалисты вместо таких диет советуют придерживаться принципов рационального питания.

Ещё одной очень важной причиной является отсутствие правильного режима питания. Часто за весь день человек почти ничего не съедает, зато вечером количество потребляемой пищи превышает все разумные рамки.

Среди причин, способствующих перееданию, Вероника Шульц назвала скучную жизнь, когда пища становится единственной радостью, а также голодное детство.