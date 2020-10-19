Отоларинголог перечислил заболевания, при которых пропадает обоняние

Потеря обоняния не обязательно является симптомом коронавирусной инфекции, сообщил в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Аносмия представляет собой временную утрату способности чувствовать запахи. Данный симптом характерен для простудных заболеваний полости носа (например, при остром или хроническом рините). Когда воспаляется слизистая носа, обоняние сначала снижается, а потом и вовсе пропадает.

"И в случае ОРЗ, и при коронавирусной инфекции аносмия проходит, с одной лишь разницей — при COVID-19 восстановление обоняния происходит гораздо медленнее", — пояснил врач.

Владимир Зайцев призывает при возникновении данного симптома и изменении вкусовых ощущений в первую очередь исключить заражение COVID-19.

Наиболее точным методом проверки на коронавирус считается ПЦР-диагностика или анализ крови.

Если анализ на COVID-19 отрицательный, но при этом обоняние и вкус отсутствуют, следует обратиться к врачу.