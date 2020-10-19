В России за прошедшие сутки выявлено 15982 новых случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии.
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Общее количество заболевших в РФ достигло отметки в 1415316 человек.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 15 982 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4 184 (26,2%) без клинических проявлений", — сказано в сообщении штаба.
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