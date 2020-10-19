В России за стуки выявили почти 16 тысяч новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки выявлено 15982 новых случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Общее количество заболевших в РФ достигло отметки в 1415316 человек.