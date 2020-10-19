Назван способ легко справиться со стрессом дома

Накопление стресса — довольно опасная практика, которая может вылиться в серьёзные проблемы со здоровьем. Поэтому специалисты рекомендуют находить занятие, во время которого можно было бы высвобождать внутренние эмоции и отпускать негатив.

Семейный психолог Станислава Зарудная посоветовала интересный и действенный способ, который можно применять в домашних условиях. Она рекомендует "выливать" раздражение на бумагу.

По её словам, источник стресса необязательно описывать словами, его можно изобразить схематично или даже нарисовать. Затем этот рисунок необходимо уничтожить.

Также Зарудная посоветовала медитировать, однако это намного сложнее, чем изливать стресс на бумагу.