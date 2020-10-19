Известный врач и телеведущий Александр Мясников не поддержал призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского о закрытии российских границ.

Напомним, ранее политик призвал запретить россиянам покидать страну из-за второй волны коронавируса. По его мнению, именно туризм спровоцировал всплеск заболеваемости.

Медик назвал такое мнение "ошибочным".

"Никто ничего не привозил. Потому что никакой КОВИД никуда и не уезжал. Был определенный ожидаемый спад, теперь ожидаемый подъем", — пояснил Мясников.

"Мы не отсидимся за высокими заборами и железными дверями. Это даже звучит абсурдно", — добавил он.