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Психолог рассказала, как сохранить позитивное мышление зимой

Россиянам, которые начинают зимой хандрить, следует завести хобби, попробовать закрепить новые привычки, а также получить неизведанные ранее знания. Это поможет им сохранить позитивный настрой в холодное время года.

Психолог рассказала, как сохранить позитивное мышление зимой

Об этом рассказала психолог ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Екатерина Игонина.

"Ожидание зимы всегда проходит не просто, а в этом году оно, к сожалению, имеет еще и свои особенности. И хотя для беспокойства имеются объективные причины, нужно стараться найти для себя поводы сохранять позитивный настрой. Итак, вот пять примеров занятий, которые помогут пережить зиму. Новое хобби — совет универсальный для всех — подойдет даже тем, у кого есть одно или, например, целых пять увлечений. Хорошего же много не бывает, верно?" — пояснила специалист.

По словам Игониной, зима — это хорошее время для приобретения новых "лишних" знаний и навыков, которым нет применения в повседневных делах, но которым вы всегда хотели научиться.

 

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