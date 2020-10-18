Потеря слуха: у коронавируса появился очередной новый симптом

Британские учёные обнаружили новый симптом, который указывает на заражение коронавирусом, — это изменения слуха.

У некоторых пациентов выявляли случаи полной потери слуха. Другие заболевшие утверждали, что начинали слышать в ушах посторонний шум или звон. Исследователи призвали медиков по всему миру обращать внимание на этот симптом при постановке диагноза.

Ранее стало известно, что коронавирус может вызывать гибель нейронов головного мозга даже у тех людей, которые перенесли заболевание в лёгкой форме.