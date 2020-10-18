Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Младший сын Валерии скоро станет отцом
Онищенко назвал "лахудрой" помощницу Дональда Трампа
Миро обвинила вдову фитнес-тренера в том, что она не искренно скорбит
Жительница Минска украла рацию у сотрудника ОМОН
Netflix снимает фильм о протестах в Белоруссии
Участница "Дома 2" сбежала с проекта, выломав железные ворота
В Дубае срочно госпитализирован двоюродный брат Нурмагомедова
Сатановский: Зеленский и Эрдоган "получат по шее"
Кристина Асмус призналась, что стесняется раздеваться перед камерами

Потеря слуха: у коронавируса появился очередной новый симптом

Британские учёные обнаружили новый симптом, который указывает на заражение коронавирусом, — это изменения слуха.

У некоторых пациентов выявляли случаи полной потери слуха. Другие заболевшие утверждали, что начинали слышать в ушах посторонний шум или звон. Исследователи призвали медиков по всему миру обращать внимание на этот симптом при постановке диагноза.

Ранее стало известно, что коронавирус может вызывать гибель нейронов головного мозга даже у тех людей, которые перенесли заболевание в лёгкой форме.

Последние материалы
"Пива много ел": Путин об учёбе в университете
Зара ждёт, когда наступит "пятница тринадцатого"
Младший сын Валерии скоро станет отцом
Потеря слуха: у коронавируса появился очередной новый симптом
Онищенко назвал "лахудрой" помощницу Дональда Трампа
Трансферный роман Кузяева с "Зенитом"
Миро обвинила вдову фитнес-тренера в том, что она не искренно скорбит
Жительница Минска украла рацию у сотрудника ОМОН
Netflix снимает фильм о протестах в Белоруссии
Участница "Дома 2" сбежала с проекта, выломав железные ворота
Популярное
Общество
Навальный заподозрил жену в причастности к делу "об отравлении"

Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.

Навальный заподозрил жену в причастности к делу "об отравлении"
"Це не смішно". Пародия Галкина на Зеленского задела украинцев
Российский шоу-бизнес
"Це не смішно". Пародия Галкина на Зеленского задела украинцев
Азербайджан
Армия Азербайджана захватила город Физули в Карабахе
Мир. Новости мира
Эрдогана позвали в Крым
Василий Амирджанов Высшая школа попала под "колпак" прокуратуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров Игорь Буккер В США всерьез взялись за НЛО Игорь Буккер
Комментарии
Эксперты: правительство ставит рискованные задачи по демографии
Брежневский застой или апогей социализма?
Второй признак жизни обнаружен на Венере
Были ли америк﻿анцы на Луне — рассказал сотрудник РАН
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Американские ученые: хризотил-асбест спасет планету от глобального потепления
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Армия Азербайджана захватила город Физули в Карабахе
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Баку в решении карабахского конфликта "пойдёт до конца"
Простят ли россиянам все кредиты и займы
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников