Немецкое СМИ назвало стоимость лечения от коронавируса

В Германии стационарное лечение от коронавируса обходится пациентам примерно в 10,7 тысяч евро.

Об этом сообщило немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на компанию медицинского страхования AOK.

Примечательно, что в эту стоимость не входит подключение пациента к аппарату ИВЛ и лечение тяжёлой формы COVID-19. В таком случае цена за услуги медиков возрастает до 38,5 тысяч евро.

Берлинский технический университет и Институт экономических исследований имени Лейбница подсчитали, что подключение к аппаратам ИВЛ необходимо в среднем 14% пациентам, поступающим в больницу с коронавирусом.