Прирост новых заболевших коронавирусом в Москве увеличился на 20%

В Москве зафиксировано увеличение новых случаев коронавируса на 20% за неделю. За аналогичный период количество госпитализаций увеличилось на 15,6%.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 4 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 20% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1 020 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,6% больше, чем за предыдущую, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 333 человека", — отметили в штабе.

Напомним, в Москве действуют ограничительные меры из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. В общественный транспорт не пускают пассажиров без медицинских масок и перчаток, а ночные клубы и другие развлекательные заведения работают ночью только по предварительной регистрации.